هذا ما يحصل عند الدفع بالدولار!

بعدما بات تسعير السلع والمواد الغذائيّة في السوبرماركت بالدولار، وبعد ترك الحريّة للزبائن بالدفع إمّا بالعملة الصعبة، وإمّا بما يُوازيها في السوق الموازيّة، لُوحظ أنّ بعض المواطنين الذي يعمدون إلى تسديد فاتورتهم بالدولار، يحصلون في المقابل على المبلغ المتبقّي بالليرة اللبنانيّة.

فعلى سبيل المثال، إذا قرّر أحد الزبائن دفع فاتورة قدرها 25 دولاراً، وسدّد 30 دولاراً، فإنّه في هذه الحال يحصل على الخمسة دولارات المتبقيّة بحسب سعر الصرف المحدّد لدى السوبرماركت بالليرة اللبنانيّة، بحجة أنّ لا فئات من الدولار الواحد أو الخمسة دولارات متوافرة.