سعر قياسي للكنافة: كم بلغ؟

أصبحت كعكة الكنافة التي يشتهر بها لبنان أكلة المقتدرين حصرا، إذ ان سعرها بات يوازي سعر دولار السوق الموازية ،لأنّ كل المواد التي تدخل في صنعها مستوردة، وسعرها اصبح اليوم خياليا اذ بلغ ٣ $ اي ما يوازي ٣٠٠الف ليرة بعدما كان ب5 آلاف ليرة حين بدأت الأزمة.

وهذه لائحة باسعار الكنافة في عدد من محلات الحلويات قي لبنان:

سي سويت: 3$ أو 297 ألف ليرة على سعر صرف 99 ألف ليرة

عبد الرحمن الحلّاب: 2$ أو بالليرة على سعر صرف 102 ألف ليرة

‏-L’abeille D’or:

3$ أو على سعر الصرف اليومي

‏Sibon:

280 ألف ليرة

‏Omiel:

229 ألف ليرة (كعكة كبيرة)، 169 ألف ليرة (كعكة صغيرة)

البابا: 365 ألف ليرة

دويهي: 275 ألف ليرة

غازي الحلّاب: 175 ألف ليرة

قصر الحلويات العربيّة: 170 ألف ليرة