Advertisement

لبنان

سعر قياسي للكنافة: كم بلغ؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-03-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1047459-638144652575839637.jpg
Doc-P-1047459-638144652575839637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصبحت كعكة الكنافة التي يشتهر بها لبنان أكلة المقتدرين حصرا، إذ ان سعرها بات يوازي سعر دولار السوق الموازية ،لأنّ كل المواد التي تدخل في صنعها مستوردة، وسعرها اصبح اليوم خياليا اذ بلغ ٣ $ اي ما يوازي ٣٠٠الف ليرة بعدما كان ب5 آلاف ليرة حين بدأت الأزمة.

وهذه لائحة باسعار الكنافة في عدد من محلات الحلويات قي لبنان:

سي سويت: 3$ أو 297 ألف ليرة على سعر صرف 99 ألف ليرة

عبد الرحمن الحلّاب: 2$ أو بالليرة على سعر صرف 102 ألف ليرة

-L’abeille D’or:

3$ أو على سعر الصرف اليومي

Sibon:

280 ألف ليرة

Omiel:

229 ألف ليرة (كعكة كبيرة)، 169 ألف ليرة (كعكة صغيرة)

البابا: 365 ألف ليرة

دويهي: 275 ألف ليرة

غازي الحلّاب: 175 ألف ليرة

قصر الحلويات العربيّة: 170 ألف ليرة

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-03-16
05:00 | 2023-03-16
04:14 | 2023-03-16
06:00 | 2023-03-16
05:57 | 2023-03-16
05:49 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website