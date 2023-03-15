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لبنان

رئيس الحكومة الكويتي يلتقي جنبلاط

Lebanon 24
15-03-2023 | 02:54
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبحضور وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في قصر بيان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
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