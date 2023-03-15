رئيس الحكومة الكويتي يلتقي جنبلاط

استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبحضور وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في قصر بيان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

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