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لبنان

سلام: حماية المودع ومحاسبة المسؤولين قرارات تتخذ فوراً

Lebanon 24
15-03-2023 | 03:46
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غرد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة أمين سلام عبر حسابه على "تويتر":"حماية المودع أولاً ومحاسبة المسؤولين، قرارات تتخذ فوراً ولا تحتاج سنوات من الهندسات المالية والحسابات السياسية".
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امين سلام

الاقتصاد

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