سلام: حماية المودع ومحاسبة المسؤولين قرارات تتخذ فوراً

غرد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة أمين سلام عبر حسابه على "تويتر":"حماية المودع أولاً ومحاسبة المسؤولين، قرارات تتخذ فوراً ولا تحتاج سنوات من الهندسات المالية والحسابات السياسية".

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