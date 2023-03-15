Advertisement

لبنان

سرقة كابلات الكهرباء الى الواجهة من جديد... هذا ما حصل في الميناء

Lebanon 24
15-03-2023 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1047490-638144727557857579.jpg
Doc-P-1047490-638144727557857579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سرقة كابلات الكهرباء التي تتغذى منها مدينة الميناء، ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كليّ عن المدينة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إخماد حريق عمود للكهرباء في الميناء- طرابلس والأضرار مادية (الدفاع المدني)
lebanon 24
16/03/2023 12:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتصالات: ذاهبون على خطى قطاع الكهرباء
lebanon 24
16/03/2023 12:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لا كهرباء في هذه القرى منذ أكثر من 5 أيام!
lebanon 24
16/03/2023 12:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ابو الغيط في السرايا اليوم واجتماع للكهرباء.. اوساط حكومية ترد على "التضليل الاعلامي"
lebanon 24
16/03/2023 12:11:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الميناء

كهرباء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-03-16
05:00 | 2023-03-16
04:14 | 2023-03-16
06:04 | 2023-03-16
06:00 | 2023-03-16
05:57 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website