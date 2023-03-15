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لبنان

كانا يحاولان سرقة أحد المنازل.. وهذا ما حل بهما في الشوف

Lebanon 24
15-03-2023 | 04:46
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات سرقة المنازل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بالتحضير والتخطيط لعملية سرقة منزل أحد المواطنين في محلة عين وزين في الشوف.
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على أثر ذلك كثفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويتيّهما والعمل على توقيفهما قبل المباشرة بعملية السرقة المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكنت الشعبة من تحديد هويتهما وهما يعملان لدى الشخص الذي ينويان سرقة منزله وهما:

 ا. ح.  (مواليد عام 1994، سوري)
 م. ش. (مواليد عام 1987، سوري)
أعطيت الاوامر لدوريات الشعبة للعمل على مراقبتهما تمهيدا لتوقيفهما بالجرم المشهود.

بتاريخ 7/3/2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من نصب كمين محكم نتج عنه توقيفهما، وذلك أثناء قيامهما بالتسلّق والدخول الى المنزل المذكور لتنفيذ عملية السرقة، وضبط بحوزتهما قفازات.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بالتخطيط لتنفيذ عملية سرقة المنزل المذكور في محلة عين وزين. وفي التفاصيل، تبين انهما يعملان لدى صاحب المنزل المذكور وانهما سمعا منه انه يضع مبلغًا من المال في خزنة داخل المنزل، حيث خططا لتنفيذ عملية الدخول اليه عبر التسلق وسرقته أثناء غياب أصحابه عنه، ولكن عملية توقيفهم حالت دون نجاحهما.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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