جنبلاط التقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي.. واستعراض للأوضاع والعلاقات بين البلدين



استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، وقد تم استعراض الأوضاع السياسية وتعزيز العلاقة بين البلدين والشعبين.

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