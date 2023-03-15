وزير الاقتصاد استقبل وفد البنك الدولي

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استقبل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه، وجرى البحث في المشاريع التي يقوم بها البنك الدولي في لبنان لا سيما مسار تنفيذ إتفاقية قرض البنك لاستيراد القمح.وتطرّق الإجتماع إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة الإقتصاد لضمان الأمن الغذائي للبنانيين، والقمح أبرز أساسياته، في ظلّ الظروف الإقتصادية والمعيشية الضاغطة. وناقش الوزير سلام مع الوفد المشروع الجديد المتعلق بالأمن الغذائي The Gate الذي يهدف الى تعزيز الأمن الغذائي في لبنان من خلال الزراعة والطاقة البديلة ومشاريع الري. كما شدّد على ضرورة استكمال دعم شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة عدد المستفدين خلال الاشهر المقبلة.في سياق متّصل، أكّد سلام الحرص على تأمين الاستقرار على مستوى الرغيف وهو ما تحقق من خلال إتفاقية القرض والاجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع التلاعب برغيف اللبنانيين