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لبنان

منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. أمطار وثلوج وعواصف رعدية اعتبارا من هذا الموعد

Lebanon 24
15-03-2023 | 05:16
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يسيطر طقس متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الخميس حيث يستقر مرحليا حتى ظهر الجمعة مع اقتراب منخفض جوي يحمل معه أمطار وثلوج وعواصف رعدية ورياح ناشطة ويستمر مبدئيا حتى بداية الأسبوع المقبل.

 

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

 

طقس الأيام المقبلة:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة فيتشكل الضباب على المرتفعات، وتهطل الأمطار بشكل متفرق مع انفراجات نهارا، تعود الأمطار ليلا مع رياح ناشطة شمالا وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1900 متر .

 

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

 

الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة صباحا وارتفاع اضافي في درجات الحرارة، تنشط الرياح بدءا من الظهر لتقارب سرعتها ال 55 كم/س، و65 كم/س شمالا، مع ارتفاع تدريجي في نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم مساء مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتصبح الأجواء مهيأة لامطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد.

 

السبت:غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة فتسوء معها الرؤية،  وتهطل الأمطار بشكل متفرق وتكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 50 كم/س، تتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 1900 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال 1600 متر.

 

-الحرارة على الساحل من 17 الى 25 درجة، فوق الجبال من 9 الى 20 درجة، في الداخل من 10 الى 24 درجة.

 

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

 

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا عل المرتفعات بسبب الضباب.

 

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 90 %.

 

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

 

-الضغط الجوي:  760 ملم زئبق.

 

-ساعة شروق الشمس:  5,49

 

-ساعة غروب الشمس: 17,45

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