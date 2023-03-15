قرار جديد لوزير المالية يتعلق بتصاريح رسم الطابع المالي ... ماذا في تفاصيله؟

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، الاتي:

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 31/03/2023 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2022 وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.