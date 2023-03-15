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لبنان

جلسة استجواب سلامة غدا.. وفي حال لم يحضر هذا ما قرره القاضي ابو سمرا

Lebanon 24
15-03-2023 | 06:32
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حدد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا موعدا جديدا لجلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهار غد الخميس. 
 
وذكرت معلومات اولية انّ وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اكد للوفد القضائي الاوروبي والقضاة اللبنانيين ان موكله سيحضر جلسة الخميس بعدما اعتبر قاضي التحقيق شربل ابو سمرا ان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة الوطنية. 
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من جانبه اكد القاضي أبو سمرا أنّ موعد جلسة استجواب رياض سلامة الخميس عند الساعة العاشرة والنصف وتنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني أما في حال عدم حضوره فانني انفذ استنابة قضائية وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب ولكن من خارج الاراضي اللبنانية. 
 
ادعاء على سلامة 
وكانت الدولة اللبنانية تقدّمت ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي. 
 
وصباحا حضر القضاة الاوروبيون حضروا الى قاعة قصر العدل في بيروت التي خصصت لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تنفيذا للاستنابة القضائية الأوروبية، كما حضر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر. ليتم رفع حلسة الاستماع التي لم يحضرها سلامة لمدة 10 دقائق، وفي غياب سلامة حدد ابو سمرا موعدا جديدا وهو غدا الخميس.
 
وبعدها قام سلامة بتقديم مذكرة توضيحية تقدم بها محاميه وتستند الى المواد 5 و46 من اتفاقية مكافحة الفساد والتي اعتبر فيها ان الاستماع الى حاكم مصرف لبنان من قبل قضاة اجانب يعتبر انتهاكا فاضحاً لسيادة القضاء. وبحسب المعلومات الاولية فانّ النيابة العامة التمييزيّة رفضت مذكّرة التوضيح التي تقدّم بها محامي حاكم مصرف لبنان. 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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