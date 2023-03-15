ميقاتي يصل الى روما في زيارة رسمية يلتقي فيها قداسة البابا فرنسيس ورئيسة وزراء ايطاليا

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى روما في زيارة رسمية الى حاضرة الفاتيكان للقاء قداسة البابا فرنسيس.

وسيجري الرئيس ميقاتي ايضا محادثات مع امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

كذلك سيجري رئيس الحكومة محادثات ثنائية رسمية مع رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني.

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