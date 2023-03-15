مخزومي من بكركي: لانتخاب رئيس إصلاحي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، النائب السابق دوري شمعون ورئيس حزب الأحرار النائب كميل شمعون.



وبعد اللقاء، قال النائب السابق دوري شمعون إن "الزيارة كانت ضرورية للبحث مع غبطته في الأسباب المعطّلة لانتخاب رئيس للجمهورية وكيفية حلها"، معتبرا أن "القادة الموارنة هم العنصر الأساسي في هذه القضية، ويجب أن يجتمعوا سويا لحل الأزمة".

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بدوره، قال النائب كميل شمعون: "في ظل الشلل التام الحاصل في البلد، حان الوقت لانتخاب رئيس للجمهورية. إن التعطيل الحاصل يؤدي الى نتائج سلبية على لبنان عموما والموارنة خصوصا". وبعد اللقاء، قال النائب السابق دوري شمعون إن "الزيارة كانت ضرورية للبحث مع غبطته في الأسباب المعطّلة لانتخاب رئيس للجمهورية وكيفية حلها"، معتبرا أن "القادة الموارنة هم العنصر الأساسي في هذه القضية، ويجب أن يجتمعوا سويا لحل الأزمة".بدوره، قال النائب كميل شمعون: "في ظل الشلل التام الحاصل في البلد، حان الوقت لانتخاب رئيس للجمهورية. إن التعطيل الحاصل يؤدي الى نتائج سلبية على لبنان عموما والموارنة خصوصا".

وتمنى كميل على البطريرك الراعي "دعوة النواب المسيحيين بخاصة الموارنة للاتفاق على سلة أسماء تطرح جديا للانتخابات الرئاسية في الجلسة المقبلة، وعلى رئيس جامع لا يشكل خطرا على البلاد ولا على الطائفة المارونية خصوصا".





واستقبل البطريرك الراعي النائب فؤاد مخزومي الذي قال بعد اللقاء: "لقاؤنا اليوم كان للقيام بجولة أفق في ظل التغيّرات السريعة التي تمرّ بها المنطقة، وآخرها الاتفاق الذي وُقّع في الصين بين إيران والمملكة العربية السعودية الذي هو أكبر مما تحاول بعض الجهات اللبنانية تحجيمه وتحويله لمصالحه الشخصية، ووزير الخارجية السعودي كان واضحاً أنه يجب ألا نبني أحلاما على أمر لا يعمل اللبنانيون على تحقيقه وتحقيق الاصلاحات المطلوبة".



وأضاف : "لا شك في أن المطلوب منا كنوّاب هو انتخاب رئيس اصلاحي وقادر على جمع اللبنانيين واعادة البلد الى حاضنته الدولية، وتطبيق الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي. نحن كنواب نعتبر نفسنا سياديين قد بدأنا بهذه الاصلاحات واجتمع ثلثي مجلس النواب مع صندوق النقد الدولي، وبدأنا بنوع من اللوبي الاقتصادي النيابي كي نستطيع تقريب وجهات النظر بين النواب كي تتحقق الاصلاحات المطلوبة بعد مضيّ سنة على اقرار الاصلاحات المطلوبة".



وتابع: "نحن كنواب سياديين مستقيلن، زرنا السويد بدعوة من الحكومة مع مجموعة نواب تضم قرابة الأربعين نائباً، وتناقشنا في موضوع الاصلاحات وموضوع النازحين السوريين في لبنان".

وختم: "وأعتقد أن أمامنا فرصة جدية للمضي قدماً، فهناك وعي لدى النواب السياديين ويمكننا أن نصل انتخاب رئيس واقرار خطط اصلاحية، وأتمنى أن يضع جميع الأفرقاء يدهم بيد بعض لأن هناك فرصة ذهبية لانقاذ هذا البلد". (الوكالة الوطنية)