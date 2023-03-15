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لبنان

خلف وصليبا التقيا وفد مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان

Lebanon 24
15-03-2023 | 06:57
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 استقبل النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، وفد "منظمة مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" برئاسة السفير السابق ادوارد غابريال. وكان عرض للأوضاع العامة. (الوكالة الوطنية)
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