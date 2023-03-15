خلف وصليبا التقيا وفد مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان

استقبل النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، وفد "منظمة مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان" برئاسة السفير السابق ادوارد غابريال. وكان عرض للأوضاع العامة. (الوكالة الوطنية)

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