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لبنان

الإدعاء على سلامة... الخوري: رئيسة هيئة القضايا ليست بحاجة لموافقتي

Lebanon 24
15-03-2023 | 07:02
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نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري علمه بقرار رئيسة هيئة القضايا بالادعاء على حاكم المصرف المركزي.

وفي حديث لقناة "الحدث"، قال الخوري: "رئيسة هيئة القضايا تتخذ قراراتها باسم الدولة اللبنانية وليست بحاجة لموافقتي".
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