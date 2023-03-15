الإدعاء على سلامة... الخوري: رئيسة هيئة القضايا ليست بحاجة لموافقتي

نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري علمه بقرار رئيسة هيئة القضايا بالادعاء على حاكم المصرف المركزي.



وفي حديث لقناة "الحدث"، قال الخوري: "رئيسة هيئة القضايا تتخذ قراراتها باسم الدولة اللبنانية وليست بحاجة لموافقتي".

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