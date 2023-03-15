وهاب: سنتقدم بإخبار عند القاضية غادة عون

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غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على حسابه عبر تويتر وقال: "يبدو أن أزمة جوازات السفر التي أذلت اللبنانيين وأصبحت تجارة عند البعض يقف وراءها وكلاء الشركة التي تصنع الجوازات لأنهم أسسوا شركة لهم كبديل لتحقيق أرباح رغم قبضهم الأموال من الأمن العام منذ سنة".وأضاف: "سنتقدم بإخبار عند القاضية غادة عون لمعرفة ماذا حصل".