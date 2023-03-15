Advertisement

لبنان

لجنة التربية تابعت ملف ترميم الابنية وخطة الوزارة للعام الدراسي المقبل

Lebanon 24
15-03-2023 | 07:21
A-
A+
Doc-P-1047541-638144835984662359.jpg
Doc-P-1047541-638144835984662359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه برئاسة النائب حسن مراد، وحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي،  ومقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب : اشرف بيضون، اسعد درغام، ايهاب حماده، علي خريس، بلال حشيمي، حليمة قعقور وعدنان طرابلسي.
Advertisement
 
 
كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة التربية بالتكليف عماد الاشقر يرافقه جهاد صليبا والاستاذ بلال ناصر، وذلك لبحث جدول الاعمال الآتي: الوضع التربوي بعد الفك الجزئي للاضراب، وامكان الوزارة التزام الوعود التي قطعت للأساتذة. اطلاع اللجنة بالتفصيل على الاموال التي وصلت الى الوزارة من مختلف الجهات المانحة خلال السنتين الماضيتين وكيفية صرفها. متابعة ملف ترميم الابنية المدرسية وخطة الوزارة في ظل الهزات المستمرة. الامتحانات الرسمية المقبلة وخطة الوزارة للعام الدراسي المقبل".

 
وشددت لجنة التربية على "ضرورة التزام وزارة التربية و الجهات المعنية كافة الوعود التي قطعتها للاساتذة في التعليم الرسمي، وقد شكلت لهذه الغاية لجنة مصغرة برئاسة رئيس اللجنة وعضوية النواب: اشرف بيضون وايهاب حمادة وبلال حشيمي وذلك لمواكبة وزارة التربية لمتابعة هذه المستحقات وضمان وصولها لمستحقيها في المواعيد المحددة وذلك لضمان استمرارية العام الدراسي".

وأرجأت البحث في البنود المتبقية إلى جلسات لاحقة.  (الوكالة الوطنية)  
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-03-16
05:00 | 2023-03-16
04:14 | 2023-03-16
06:04 | 2023-03-16
06:00 | 2023-03-16
05:57 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website