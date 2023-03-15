لجنة التربية تابعت ملف ترميم الابنية وخطة الوزارة للعام الدراسي المقبل

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه برئاسة النائب حسن مراد، وحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، ومقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب : اشرف بيضون، اسعد درغام، ايهاب حماده، علي خريس، بلال حشيمي، حليمة قعقور وعدنان طرابلسي.

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كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة التربية بالتكليف عماد الاشقر يرافقه جهاد صليبا والاستاذ بلال ناصر، وذلك لبحث جدول الاعمال الآتي: الوضع التربوي بعد الفك الجزئي للاضراب، وامكان الوزارة التزام الوعود التي قطعت للأساتذة. اطلاع اللجنة بالتفصيل على الاموال التي وصلت الى الوزارة من مختلف الجهات المانحة خلال السنتين الماضيتين وكيفية صرفها. متابعة ملف ترميم الابنية المدرسية وخطة الوزارة في ظل الهزات المستمرة. الامتحانات الرسمية المقبلة وخطة الوزارة للعام الدراسي المقبل".





وشددت لجنة التربية على "ضرورة التزام وزارة التربية و الجهات المعنية كافة الوعود التي قطعتها للاساتذة في التعليم الرسمي، وقد شكلت لهذه الغاية لجنة مصغرة برئاسة رئيس اللجنة وعضوية النواب: اشرف بيضون وايهاب حمادة وبلال حشيمي وذلك لمواكبة وزارة التربية لمتابعة هذه المستحقات وضمان وصولها لمستحقيها في المواعيد المحددة وذلك لضمان استمرارية العام الدراسي".



وأرجأت البحث في البنود المتبقية إلى جلسات لاحقة. (الوكالة الوطنية)