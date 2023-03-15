اسلحة وقذائف صاروخية.. ماذا يحدث في هذه المنطقة؟

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في محلة الكيال في منطقة الشراونة في بعلبك، بين شبان من ال شريف واخرين من ال جعفر. وبحسب المعلومات فقد تطور الاشكال الى تبادل لاطلاق النار بالاسلحة الخفيفة والقذائف الصاروخية.

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