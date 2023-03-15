Advertisement

لبنان

اسلحة وقذائف صاروخية.. ماذا يحدث في هذه المنطقة؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1047542-638144836047933882.jpg
Doc-P-1047542-638144836047933882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في محلة الكيال في منطقة الشراونة في بعلبك، بين شبان من ال شريف واخرين من ال جعفر. وبحسب المعلومات فقد تطور الاشكال الى تبادل لاطلاق النار بالاسلحة الخفيفة والقذائف الصاروخية.
Advertisement
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بعلبك تنتظر مكتبتها العامة.. ليبقى التعليم أولوية برغم الصعاب
lebanon 24
16/03/2023 12:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الأركان الأوكرانية: سلاح الجو تمكن من تدمير 3 منصات روسية للدفاع الجوي
lebanon 24
16/03/2023 12:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تلجأ لسلاح الحرب العالمية الثانية... هل تنجح؟
lebanon 24
16/03/2023 12:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري لـ العربية: مستودع السلاح المستهدف بغارات إسرائيلية ليس تابعا للجيش السوري
lebanon 24
16/03/2023 12:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24

بعلبك

سلاح

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-03-16
05:00 | 2023-03-16
04:14 | 2023-03-16
06:04 | 2023-03-16
06:00 | 2023-03-16
05:57 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website