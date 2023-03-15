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لبنان

انزلاق شاحنة في هذه المنطقة.. وهكذا تم انقاذ السائق!

Lebanon 24
15-03-2023 | 07:42
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انزلقت شاحنة من نوع "هيمو "يقودها المواطن ش. ن على طريق بلاط -بشلي ، وقد عملت عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل على سحب السائق بواسطة حبال وسلة الانقاذ، وتم نقله الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي وحالته مستقرة. (الوكالة الوطنية)
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