بيرم بحث مع وفد من شركة هواوي في سبل التعاون حول التدريب التخصصي

استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم في مكتبه، وفدا من شركة هواوي _ فرع لبنان برئاسة المدير العام إيدن لي ، يرافقه مدير العلاقات العامة محمد شرارة وفاطمة حشاش.

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وتم التباحث خلال اللقاء في آفاق التعاون حول التدريب التخصصي العالي مجانا، عبر مذكرة تفاهم سيتم التوقيع عليها قر يبا ، والاستعداد للمساهمة في تجهيز قاعة تدريب متخصصة وحديثة في وزارة العمل، علما أن المذكرة ستضم طرفا ثالثا هو جامعة AUST لتقديم القاعات في مختلف فروعها للتدريب المهني المعجل والمجاني للشباب اللبناني. (الوكالة الوطنية)