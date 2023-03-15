على دراجة نارية.. اطلق النار على صاحب مغسل سيارات واصابه بقدميه

اقدم مجهول يستقل دراجة نارية على إطلاق النار على صاحب مغسل سيارات بالقرب من جامعة LIU في ضهر العين ليصيبه بقدميه ويفر بعدها الى جهة مجهول.



وبحسب مراسلة "لبنان 24" فقد حضرت على الفور دورية من مكتب مخابرات الكورة وقوة من الجيش الى مكان الاشكال، وتعمل على ملاحقة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه، فيما نقل المصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.

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