القاضية عون: "الله موجود يا عالم"

غرّدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها عبر "تويتر"، كاتبة: "تحية تقدير واحترام الى الريسة هيلانة اسكندر".



وأضافت: "عندما ادعيت على سلامة منذ حوالي السنتين اتهموني بالتسييس، وعندما حاولت توقيفه بجناية تزوير منعني مدعي عامة التمييز واتهموني بالفولكلور".



وقالت: "في الله، الله موجود يا عالم".



وختمت تغريدتها بالقول: "الحق يعلو ولن يعلى عليه بإذن الله".

تحية تقدير واحترام الى الريسة هيلانة اسكندر. عندما ادعيت على سلامة منذ حوالي السنتين اتهموني بالتسييس، وعندما حاولت توقيفه بجناية تزوير منعني مدعي عامةالتمييز واتهموني بالفولكلور . في الله .الله موجود يا عالم .الحق يعلو ولن يعلى عليه بإذن الله — Ghada Aoun (@ghadaaoun4) March 15, 2023 Advertisement