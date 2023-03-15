القاضية عون: "الله موجود يا عالم"

تحية تقدير واحترام الى الريسة هيلانة اسكندر. عندما ادعيت على سلامة منذ حوالي السنتين اتهموني بالتسييس، وعندما حاولت توقيفه بجناية تزوير منعني مدعي عامةالتمييز واتهموني بالفولكلور . في الله .الله موجود يا عالم .الحق يعلو ولن يعلى عليه بإذن الله
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) March 15, 2023
تحية تقدير واحترام الى الريسة هيلانة اسكندر. عندما ادعيت على سلامة منذ حوالي السنتين اتهموني بالتسييس، وعندما حاولت توقيفه بجناية تزوير منعني مدعي عامةالتمييز واتهموني بالفولكلور . في الله .الله موجود يا عالم .الحق يعلو ولن يعلى عليه بإذن الله