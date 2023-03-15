لجنة الاقتصاد بحثت في ايرادات الدولة المتوقفة وأهمية المؤشر المعيشي

عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: ناصر جابر، امين شري، محمد سليمان، هاكوب تيرزيان، نقولا صحناوي، حسن عز الدين، مارك ضو والمدير العام للمالية جورج معراوي ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة.





وبعد الجلسة، قال البستاني: "اليوم اجتمعت لجنة الاقتصاد واستضفنا سعادة المدير العام للمالية جورج معراوي والاستاذ لؤي الحاج شحادة. وكان لقاء صريحا وكان هناك توضيحات، وزارة المال تحضر لموازنة 23-2022 ولديها صعوبة ان تعطي أمورا من الايرادات، هناك ضرورة للمؤشر المعيشي، ويجب ان يكون هناك مؤشر لسعر الصرف. نحن في حاجة الى مؤشرات عدة لنستطيع ان نقف وتمر هذه المرحلة الصعبة".





وأضاف :"موارد الدولة متوقفة، وكلها تأتي بالاموال في وقت يجب ان تكون هناك محاسبة ويجب ان يكون هناك بديل".

واشار الى أن الدولة في حاجة الى القطاعات المنتجة، فالقطاع العام يعمل 3 أيام في الاسبوع، ووزارة المال تعمل يوما واحدا فقط في الاسبوع.

وتابع: "بالنسبة للدولار الجمركي، انا مع تصحيح الاجور للقطاع العام وأكثر المؤسسات صححت الاجور. وكان هناك طلب من اعضاء اللجنة وضع رؤية بالارقام الواضحة".

اما بالنسبة للقضاء، شدد البستاني أنه "يجب ان يحدد من هو الفاسد ونترك الموظف الشريف يقوم بعمله لتسير دوائر الدولة. اعضاء اللجنة اعتبروا ان المشكلة هي تحديد الصرف، وعدم تحديد الصرف يعطي مشاكل كثيرة وهذه مسؤولية وزارة المال التي طالبت بكلفة تشغيل الدولة".

واضاف: "يجب ان يكون لدينا توسيع الوعاء الضريبي، ولا أفهم ماهي الادارة التقليدية في ادارة أمور الدولة كمشكلة الطوابع ونستطيع ان نلجأ الى الطابع االكتروني".

أما بالنسبة للكهرباء والخطة، رأى البستاني انها معرضة للفشل وعلينا ترشيق القطاع العام، ولماذا لا نرى الابنية الحكومية؟".

وقال: "نطالب بمراجعة الدولار الجمركي مع زيادة ايرادات الدولة، وماذا عن حجم الاقتصاد وكم نحتاج الى موظفين لتسير امور الدولة. وكان هناك رأي ان كل المصالح التجارية تدفع ال TVA".

واضاف: "كما تطرقنا الى موضوع العبور البري والسؤال لماذا لا يكون العبور البري أيضا بالدولار، ان يدفعوا رسما بالدولار ولماذا المرامل والكسارات لا تدفع. إيرادات الدولة أين تذهب؟ نحتاج الى معالجات جدية واذا لم نضبط سعر الصرف، فلن يكون هناك نتيجة وأرحب بالايرادات التي تاتي من مرفأ طرابلس ومرفأ بيروت. نحتاج لمراجعة في شأن الدفع لموظفي الدولة وكيف ان هيئة ادارة السير اصبح لها فترة مقفلة. واحب ان اقول ان المالية وهي عصب الدولة عليها ان تعمل اكثر من يوم في الاسبوع".

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وقال البستاتي:"اليوم تقدمت بسؤال الى الحكومة حول دور المصرف المركزي في اصدار النقد وسؤال ثان حول دور مصرف لبنان بالتدخل في السوق بالنسبة لسعر الدولار، وطالبت بتحويلهما الى مصرف لبنان وتقدمت بهما الى الحكومة بواسطة رئاسة المجلس النيابي". (الوكالة الوطنية)