Advertisement

لبنان

لجنة الشؤون الخارجية التقت وفدين من البرلمان الاسباني ومجلس الشيوخ الايطالي

Lebanon 24
15-03-2023 | 09:06
A-
A+
Doc-P-1047581-638144898529042026.PNG
Doc-P-1047581-638144898529042026.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبلت لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة رئيسها النائب فادي علامة ولجنة الصداقة اللبنانية الاسبانية برئاسة النائب غسان حاصباني، وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاسباني برئاسة رئيسها باو ماري كلوزي وفي حضور السفير الاسباني خيسوس سانتوس اغوادو.
Advertisement

كما استقبلت لجنة الشؤون ولجنة الدفاع والداخلية والبلديات برئاسة النائب جهاد الصمد، وفدا من مجلس الشيوخ الايطالي برئاسة رئيسة لجنة الخارجية والدفاع ستيفانا كراكسي وحضور السفيرة الايطالية نيكوليتا بومباردييري.

 
بعد اللقاء، قال النائب علامة: "اليوم كان فعالا للديبلوماسية البرلمانية، استضفنا اليوم لجنة الشؤون الخارجية الاسبانية مع وفد نيابي كبير وكان لنا لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع انا وزميلي النائب جهاد الصمد، السيناتور كراكسي من ايطاليا".
 
ولفت الى أن "المواضيع التي تمت اثارتها هي النزوح في لبنان، وضرورة ان تتعاطى اوروبا مع الموضوع بنظرة تختلف عن النظرة السابقة لتكون اكثر براغماتية".

 
واضاف: "كانت هناك اسئلة حول موضوع رئاسة الجمهورية والاستحقاق الرئاسي وأوضحنا الاليات الدستورية التي نقوم بها ومدى الحاجة الى الحوار. واعتقد ان هناك توافقا معنا حول هذه النقطة، لنصل الى نتيجة في اسرع وقت. كما كان بعض الاسئلة حول موضوع ترسيم الحدود البرية خصوصا لدى الجانب الايطالي الذي لديه شركة "ايني" تعمل في لبنان".
 
وتابع: "ركزنا على ضرورة الاستقرار، وان لبنان جدي جدا في ان يصل الى اطار سريع في موضوع الغاز لانه اصبح حاجة للعالم كله، وكان هناك موضوع له علاقة بالمواضيع الانسانية، وتمنينا على الوفدين ان يساعدا لبنان بالادوية لفقدانها من السوق وبالاستشفاء بدعم المؤسسات الحكومية الاستشفائية".
 

وقال: "وكانت ايضا اسئلة عن الاتفاق الذي جرى مؤخرا بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية في ايران وانعكاس هذا الاتفاق على لبنان وفي اي اطار. أوضحنا للوفدين اننا نرحب بهذه العلاقات وبتجديدها وتطويرها، لان ذلك يساعد على حل الكثير من المشاكل في المنطقة".

وختم علامة: "وركزنا على عناصر اليونيفيل من دولتي الوفدين، وتم شكرهما على الدور الذي تقوم به هذه العناصر في جنوب لبنان للحفاظ على السلام في لبنان". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:14 | 2023-03-16
05:00 | 2023-03-16
04:57 | 2023-03-16
04:44 | 2023-03-16
04:37 | 2023-03-16
04:20 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website