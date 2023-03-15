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لبنان

هل من "كوليرا" في مياه هذه المنطقة؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 09:15
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بعد إجراء كامل الفحوص اللازمة من قبل الترصد البيئي في وزارة الصحة، تبين ان لا وجود لحالات " كوليرا" في مياه منطقة الماري والمجيدية، بإنتظار صدور نتائج فحوص" الجبنة" قريباً. (الوكالة الوطنية)
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كوليرا

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