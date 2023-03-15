هل من "كوليرا" في مياه هذه المنطقة؟

بعد إجراء كامل الفحوص اللازمة من قبل الترصد البيئي في وزارة الصحة، تبين ان لا وجود لحالات " كوليرا" في مياه منطقة الماري والمجيدية، بإنتظار صدور نتائج فحوص" الجبنة" قريباً. (الوكالة الوطنية)

Advertisement