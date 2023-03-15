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لبنان

اليكم تسعيرة السوق الموازية عصرا.. هل انخفض الدولار؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 10:40
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاربعاء اليوم تسعيرة ما بين  101700 و102200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
 
وكان سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين  102000 و102500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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