اليكم تسعيرة السوق الموازية عصرا.. هل انخفض الدولار؟



Advertisement وكان سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 102000 و102500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاربعاء اليوم تسعيرة ما بين 101700 و102200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.