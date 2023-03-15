Advertisement

لبنان

بوشكيان: احتكارات من تحت الطاولة بحق الصناعيين جراء الدولرة

Lebanon 24
15-03-2023 | 10:37
A-
A+
Doc-P-1047609-638144961144005510.png
Doc-P-1047609-638144961144005510.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمنى وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان أن يتم "انتخاب رئيس للجمهورية يؤسس لمرحلة جديدة بعد كل الازمات التي مرت علينا".
 
 
وتعليقا على استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتأثير الملف على الاقتصاد والصناعة، قال بوشكيان في حديث خاص لإذاعة "لبنان الحر": "لا أتابع الملفات المالية".
Advertisement

وكشف بوشكيان عن "احتكارات واستفادات من تحت الطاولة بحق الصناعيين جراء الدولرة"، معلنا ان "الصناعيين خسروا الكثير".

وتوجه بوشكيان الى المغتربين قائلا: "أنتم سفراؤنا لتسويق المنتج اللبناني".

وعن عودة الثقة مع الدول العربية والخليجية في ما خص القطاع الصناعي، أكد أن "الثقة موجودة والازمة مع دول الخليج غيمة صيف ومرت ونحن اصبحنا في نهاياتها"، وختم مؤكدا أن "لبنان متجه  الى مرحلة افضل".
 
 
وكان قد استقبل بوشكيان وفداً من أصحاب مصانع  تدوير الورق.
 
 
وعرض المجتمعون ركائز القطاع وتطوّره وعراقته والاستثمارات الكبيرة فيه وتجهيزه بالتكنولوجيات الحديثة وقدراته على صعيد الانتاج والتسويق والتصدير وتأمين الفرص  لمئات الموظّفين.
ونوّه أعضاء الوفد بجهود بوشكيان لجعل لبنان مركزاً استقطابياً للتصنيع الاوروبي، وباندفاعه وحماسته لدعم الصناعة الوطنية.
واشتكى الاعضاء من ارتفاع أكلاف الانتاج والطاقة والاستيراد الاغراقي وعدم الانضباط بانسياب السلع المنافسة الى الأسواق اللبنانية، الأمر الذي يؤثّر سلباً على ديمومة هذا القطاع واستمراريته، وبدأ الأمر يترجم بوقف خطوط الانتاج في هذه المصانع بين عشرة وخمسة عشر يوماً في الشهر لتخفيض الأعباء.
 
وتوافق المجتمعون على أن دعم المصانع الشبيهة في البلدان الأخرى، يؤدي الى رجحان الكفّة لها على حساب المصانع الوطنية.
وأكد بوشكيان أنه "سيقوم بالجهود المطلوبة والتنسيق مع المسؤولين في الوزارات والادارات الأخرى من أجل ايجاد آلية رقابية أكثر فاعلية تضبط التهريب والتهرّب من الرسوم الجمركية التي تصل الى 10%، وذلك عبر استيراد المواد وتسجيلها على غير البنود الجمركية المفروض ان تسجّل عليها".


ثم عرض بوشكيان مع وفد من نقابة أصحاب الصناعات الغذائية برئاسة المهندس منير البساط لواقع القطاع الذي يقوم أصحابه بجهود كبيرة من أجل تطويره وتحديثه والتمكّن من النافسة في الداخل والخارج، شاكرين رعاية وزارة الصناعة وقيامها بمواكبة هذه الصناعة التي تأتي في صدارة الصناعات اللبنانية.
 
 
وأبدوا رضاهم عن المشاركة في المعارض الدولية التي تفتح آفاقاً واسعة أمامهم. واطلعوا الوزير على تصميمهم على المشاركة في معرض انوغا الذي سيقام قريباً في المانيا. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:14 | 2023-03-16
05:00 | 2023-03-16
04:57 | 2023-03-16
04:44 | 2023-03-16
04:37 | 2023-03-16
04:20 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website