بوشكيان: احتكارات من تحت الطاولة بحق الصناعيين جراء الدولرة

تمنى وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان أن يتم "انتخاب رئيس للجمهورية يؤسس لمرحلة جديدة بعد كل الازمات التي مرت علينا".



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وكشف بوشكيان عن "احتكارات واستفادات من تحت الطاولة بحق الصناعيين جراء الدولرة"، معلنا ان "الصناعيين خسروا الكثير".



وتوجه بوشكيان الى المغتربين قائلا: "أنتم سفراؤنا لتسويق المنتج اللبناني".



وعن عودة الثقة مع الدول العربية والخليجية في ما خص القطاع الصناعي، أكد أن "الثقة موجودة والازمة مع دول الخليج غيمة صيف ومرت ونحن اصبحنا في نهاياتها"، وختم مؤكدا أن "لبنان متجه الى مرحلة افضل". وتعليقا على استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتأثير الملف على الاقتصاد والصناعة، قال بوشكيان في حديث خاص لإذاعة "لبنان الحر": "لا أتابع الملفات المالية".وكشف بوشكيان عن "احتكارات واستفادات من تحت الطاولة بحق الصناعيين جراء الدولرة"، معلنا ان "الصناعيين خسروا الكثير".وتوجه بوشكيان الى المغتربين قائلا: "أنتم سفراؤنا لتسويق المنتج اللبناني".وعن عودة الثقة مع الدول العربية والخليجية في ما خص القطاع الصناعي، أكد أن "الثقة موجودة والازمة مع دول الخليج غيمة صيف ومرت ونحن اصبحنا في نهاياتها"، وختم مؤكدا أن "لبنان متجه الى مرحلة افضل".

وكان قد استقبل بوشكيان وفداً من أصحاب مصانع تدوير الورق.

وعرض المجتمعون ركائز القطاع وتطوّره وعراقته والاستثمارات الكبيرة فيه وتجهيزه بالتكنولوجيات الحديثة وقدراته على صعيد الانتاج والتسويق والتصدير وتأمين الفرص لمئات الموظّفين.

ونوّه أعضاء الوفد بجهود بوشكيان لجعل لبنان مركزاً استقطابياً للتصنيع الاوروبي، وباندفاعه وحماسته لدعم الصناعة الوطنية.

واشتكى الاعضاء من ارتفاع أكلاف الانتاج والطاقة والاستيراد الاغراقي وعدم الانضباط بانسياب السلع المنافسة الى الأسواق اللبنانية، الأمر الذي يؤثّر سلباً على ديمومة هذا القطاع واستمراريته، وبدأ الأمر يترجم بوقف خطوط الانتاج في هذه المصانع بين عشرة وخمسة عشر يوماً في الشهر لتخفيض الأعباء.

وتوافق المجتمعون على أن دعم المصانع الشبيهة في البلدان الأخرى، يؤدي الى رجحان الكفّة لها على حساب المصانع الوطنية.

وأكد بوشكيان أنه "سيقوم بالجهود المطلوبة والتنسيق مع المسؤولين في الوزارات والادارات الأخرى من أجل ايجاد آلية رقابية أكثر فاعلية تضبط التهريب والتهرّب من الرسوم الجمركية التي تصل الى 10%، وذلك عبر استيراد المواد وتسجيلها على غير البنود الجمركية المفروض ان تسجّل عليها".





ثم عرض بوشكيان مع وفد من نقابة أصحاب الصناعات الغذائية برئاسة المهندس منير البساط لواقع القطاع الذي يقوم أصحابه بجهود كبيرة من أجل تطويره وتحديثه والتمكّن من النافسة في الداخل والخارج، شاكرين رعاية وزارة الصناعة وقيامها بمواكبة هذه الصناعة التي تأتي في صدارة الصناعات اللبنانية.

وأبدوا رضاهم عن المشاركة في المعارض الدولية التي تفتح آفاقاً واسعة أمامهم. واطلعوا الوزير على تصميمهم على المشاركة في معرض انوغا الذي سيقام قريباً في المانيا. (الوكالة الوطنية)