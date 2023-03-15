جنبلاط عرض التطورات السياسية مع وزير خارجية الكويت

التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد عبد الرحمن البكر، حيث جرى عرض للتطورات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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