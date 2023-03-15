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لبنان

عثمان استقبل كريستينا ألبيرتين ورئيس بعثة مراقبة الهدنة الاممية

Lebanon 24
15-03-2023 | 10:55
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيدة كريستينا ألبيرتينChristina Albertin ترافقها مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون مكافحة الجريمة والمخدرات UNODC السيدة رينيه صباغ في زيارة جرى خلالها البحث في تعزيز سبل التعاون.
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كما واستقبل اللواء عثمان أيضاً رئيس بعثة منظمة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة UNSTO اللواء باتريك غوشا Patrick Gauchat مع وفد، في زيارة تم في خلالها البحث في الأوضاع العامة في البلاد.
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