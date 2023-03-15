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لبنان

تعليق المشانق في بلدة الشيخ الراحل احمد الرفاعي!

Lebanon 24
15-03-2023 | 11:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تم تعليق المشانق في بلدة القرقف - العكارية بجانب صورة الشيخ الراحل احمد الرفاعي، للمطالبة بإعدام المجرمين.

تجدر الإشارة إلى أن الرفاعي قتل على يد أشخاص من مسقط رأسه "القرقف"، بما في ذلك بعض أقربائه، الذين كان على خلاف معهم منذ عام 2012.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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