تعليق المشانق في بلدة الشيخ الراحل احمد الرفاعي!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تم تعليق المشانق في بلدة القرقف - العكارية بجانب صورة الشيخ الراحل احمد الرفاعي، للمطالبة بإعدام المجرمين.



تجدر الإشارة إلى أن الرفاعي قتل على يد أشخاص من مسقط رأسه "القرقف"، بما في ذلك بعض أقربائه، الذين كان على خلاف معهم منذ عام 2012.

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