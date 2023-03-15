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لبنان

بوصعب بحث مع وفد من مجلس الشيوخ الإيطالي في الاستحقاق الرئاسي والنازحين السوريين

Lebanon 24
15-03-2023 | 11:32
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه في مجلس النواب اليوم، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي السيناتور ستيفانيا كاراكسي، يرافقها السيناتور ميشال باركيولو والسيناتور رافاييلي دي روزا مع وفد، في حضور سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري.

 
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وتم التطرق خلال الاجتماع إلى موضوع الاستحقاق الرئاسي والتحديات التي يعاني منها لبنان، خصوصا في موضوع النازحين السوريين، الأمر الذي يشكل عبئا لا يمكن احتماله، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد"، وفقاً لبيان مكتب بو صعب.

وطالب بو صعب بـ"المساعدة في شرح هذه الأزمة والسعي إلى تفهم الموقف اللبناني من قبل الدول الأوروبية".

وأكدت كاراكسي أن "إيطاليا لن تتوانى عن دعم لبنان"، مبدية "تفهمها و تعاطفها مع لبنان في هذا الملف الصعب".

 

وأشار البيان إلى أن "الطرفين أكدا العلاقات المميزة والتاريخية بين البلدين وضرورة العمل المشترك لتطوير العلاقة بين مجلس الشيوخ الإيطالي ومجلس النواب اللبناني". (الوكالة الوطنية)

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