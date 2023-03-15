مذكرة بين الطيران المدني في بيروت ونظيريه السويدي والدانماركي.. إليكم تفاصيلها

وقعت المديرية العامة للطيران المدني، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ممثلة بالمدير العام المهندس فادي الحسن مذكرة تفاهم مع المديريتين العامتين لطيرانين السويد والدنمارك قضت بزيادة عدد الرحلات الجوية المدنية المباشرة بين كل من لبنان والسويد من جهة، ولبنان والدانمارك من جهة ثانية، اعتبارا من صيف 2023 لتصبح 11 رحلة أسبوعية لكل من الجانبين، بعد أن كانت 6 رحلات أسبوعيا خلال الشتاء و8 رحلات أسبوعيا خلال حزيران وتموز، على أن تزداد الرحلات المذكورة لتصبح 12 رحلة أسبوعية عام 2024، ثم 13 رحلة في صيف 2025، لتصبح 14 رحلة في صيف 2026، مع الإشارة إلى أن الرحلات المخصصة للشحن لم تحدد بعدد معين، وهي مستمرة.

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وكان اجتماع عقد اليوم بين الجانبين اللبناني برئاسة المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، ضم مندوبين من وزارة الخارجية اللبنانية وشركة طيران الشرق الأوسط و المديرية العامة للطيران المدني ووفد من الطيران المدني لكل من الدانمارك و السويد ومندوب عن شركة SAS الاسكندنافية وشركة euro wings الالمانية.