Advertisement

لبنان

مذكرة بين الطيران المدني في بيروت ونظيريه السويدي والدانماركي.. إليكم تفاصيلها

Lebanon 24
15-03-2023 | 12:16
A-
A+
Doc-P-1047628-638145011986998023.jpeg
Doc-P-1047628-638145011986998023.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقعت المديرية العامة للطيران المدني، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ممثلة بالمدير العام المهندس فادي الحسن مذكرة تفاهم مع المديريتين العامتين لطيرانين السويد والدنمارك قضت بزيادة عدد الرحلات الجوية المدنية المباشرة بين كل من لبنان والسويد من جهة، ولبنان والدانمارك من جهة ثانية، اعتبارا من صيف 2023 لتصبح 11 رحلة أسبوعية لكل من الجانبين، بعد أن كانت 6 رحلات أسبوعيا خلال الشتاء و8 رحلات أسبوعيا خلال  حزيران وتموز، على أن تزداد الرحلات المذكورة لتصبح 12 رحلة أسبوعية عام 2024، ثم 13 رحلة في صيف 2025، لتصبح 14 رحلة في صيف 2026، مع الإشارة إلى أن الرحلات المخصصة للشحن لم تحدد بعدد معين، وهي مستمرة.
Advertisement
 
 وكان اجتماع عقد اليوم بين الجانبين اللبناني برئاسة المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، ضم مندوبين من وزارة الخارجية اللبنانية وشركة طيران الشرق الأوسط و المديرية العامة للطيران المدني ووفد من الطيران المدني لكل من الدانمارك و السويد ومندوب عن شركة SAS الاسكندنافية وشركة euro wings الالمانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:14 | 2023-03-16
05:00 | 2023-03-16
04:57 | 2023-03-16
04:44 | 2023-03-16
04:37 | 2023-03-16
04:20 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website