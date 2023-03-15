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لبنان

تطوّر أمنيّ... إسرائيل تزعم قتل شخص تسلل من لبنان هل لـ"الحزب" أيّ علاقة؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 12:06
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "قوات الأمن الإسرائيليّة قامت بتحييد وقتل شخص نفذ هجوماً بالقرب من مفرق مجيدو، وعثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية". 
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وزعم أدرعي أنّ "التحقيق أظهر أن الشخص تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية في وقت سابق من هذا الأسبوع".
 
 
وأضاف: "تبيّن أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو، قام المهاجم بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالًا".
وزعم أدرعي أنّ "تحقيقاً موسعاً يجري حول العملية، وفي إطارها يتم فحص مدى تورط "حزب الله" فيها".
 
 
إلى ذلك، أفادت مصادر "العربية"، أنّ "هجوم مطلع الأسبوع شمال إسرائيل نفذه على الأرجح فلسطينيان تسللا من لبنان"، وأضافت أنّه "يجري التحقيق حول تسلل منفذي هجوم شمال إسرائيل من نفق يتبع لحزب الله".
 
 

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