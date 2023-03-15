Advertisement

لبنان

إحتكارات واستفادات من تحت الطاولة.. ماذا كشف بوشكيان؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 12:33
A-
A+
Doc-P-1047635-638145021660759766.jpg
Doc-P-1047635-638145021660759766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمنى ويز الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان "انتخاب رئيس يؤسس لمرحلة جديدة بعد كل الازمات التي مرت علينا".
 
 
وقال في حديث اذاعي، تعليقاً على استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتأثير الملف على الاقتصاد والصناعة: "لا أتابع الملفات المالية".
Advertisement
 
وكشف بوشكيان عن "احتكارات واستفادات من تحت الطاولة بحق الصناعيين، جراء الدولرة"، مشيرا الى ان ان "الصناعيين خسروا الكثير".
 
 
كما وتوجه الى المغتربين قائلا: "أنتم سفراؤنا لتسويق المنتج اللبناني". 
 
وعن عودة الثقة مع الدول العربية والخليجية في ما خص القطاع الصناعي، اكد ان "الثقة موجودة والازمة مع دول الخليج غيمة صيف ومرت ونحن اصبحنا في نهاياتها"، وتابع: "لبنان متجه الى مرحلة افضل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:14 | 2023-03-16
05:00 | 2023-03-16
04:57 | 2023-03-16
04:44 | 2023-03-16
04:37 | 2023-03-16
04:20 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website