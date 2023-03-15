إحتكارات واستفادات من تحت الطاولة.. ماذا كشف بوشكيان؟

تمنى ويز الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان "انتخاب رئيس يؤسس لمرحلة جديدة بعد كل الازمات التي مرت علينا".



وقال في حديث اذاعي، تعليقاً على استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتأثير الملف على الاقتصاد والصناعة: "لا أتابع الملفات المالية".

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وكشف بوشكيان عن "احتكارات واستفادات من تحت الطاولة بحق الصناعيين، جراء الدولرة"، مشيرا الى ان ان "الصناعيين خسروا الكثير".



كما وتوجه الى المغتربين قائلا: "أنتم سفراؤنا لتسويق المنتج اللبناني".

وعن عودة الثقة مع الدول العربية والخليجية في ما خص القطاع الصناعي، اكد ان "الثقة موجودة والازمة مع دول الخليج غيمة صيف ومرت ونحن اصبحنا في نهاياتها"، وتابع: "لبنان متجه الى مرحلة افضل".