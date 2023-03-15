حالته أثارت الريبة... الإشتباه بوجود شخص داخل غرفة في قصقص وهذا ما تبيّن بعد توقيفه

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، انه بناء لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ، وفي إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها فوج حرس بيروت من خلال تسيير الدوريات وملاحقة المخلين بالأمن وتسليمهم الى المراجع المختصة، ومؤازرة القوى الأمنية في العديد من المهام.على إثر ذلك، وأثناء قيام رجال فوج حرس بيروت بدورية في محيط حرج بيروت من الجهة الغربية حوالي الساعة 13:00 من تاريخ 15-3-2023، اشتبهت بوجود أحد الاشخاص داخل غرفة من الاملاك العامة العائدة لبلدية بيروت بالقرب من ملاعب قصقص، وبعد قيام عناصر الدورية بالكشف على الغرفة وجدت شخصاً يفترش الأرض وحالته تثير الريبة، على الفور تم توقيفه و أثناء تفتيشيه ضبط معه مظروف نايلون شفاف عدد (9) يحتوي واحد منهم على مادة السيلفيا المخدرة، كما وجد معه مفك براغي عدد 2 ومفتاح حديدي عدد 1. وبناءً على اقواله يدعى .م.ف. (لبناني) .وبناءً لتوجيهات المحافظ عبود أمر قائد فوج الحرس العقيد الركن علي صبرا بتسليم الموقوف مع المضبوطات الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.