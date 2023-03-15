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لبنان

سليم التقى وفداً من مجلس الشيوخ الإيطالي: علاقات وطيدة بين البلدين وتعاون وثيق بين الجيشين

Lebanon 24
15-03-2023 | 12:43
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 التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة بعد ظهر اليوم، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي السيناتور ستيفانيا كراكسي على رأس وفد بحضور سفيرة ايطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري
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وجرى في خلال اللقاء عرض العلاقات بين لبنان وايطاليا على الصعد كافة.
الوزير سليم تحدث عن العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين ، منوهاً بالدور الفاعل للكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة "اليونيفيل"، شاكرا لايطاليا دعمها المستمر للبنان لا سيما تقديمها المساعدات الانسانية والعسكرية والتعاون بين جيشي البلدين في المجالات كافة. 
ونوهت السيناتور كراكسي بالكفاءة العالية للجيش اللبناني ومتانة التعاون القائم مع جيش بلادها. وأكد وزير الدفاع ان الجيش اللبناني مميز بكفاءته وانجازاته وحرفيته وحبه لوطنه ويحظى باحترام وثقة جميع اللبنانيين.
حضر موضوع النزوح السوري في اللقاء، وشدد وزير الدفاع على أهمية ان يساند المجتمع الدولي لبنان في سعيه لعودة النازحين السوريين الى بلادهم في ظل توفر مناطق واسعة في سوريا تشهد أمنا واستقرارا.
كراكسي اكدت أنها ستنقل وجهة النظر اللبنانية حول قضية النزوح الى الحلفاء والرأي العام لما تشكله هذه القضية من عبء على لبنان ديموغرافيا واقتصاديا واجتماعيا.
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