"دولار صيرفة" يسجّل ارتفاعاً جديداً.. كم بلغ؟

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أعلن مصرف لبنان في بيان أن "حجم التداول على منصة "Sayrafa" بلغ لهذا اليوم 22,000,000 دولار أميركي بمعدل 79000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".