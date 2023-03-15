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لبنان

إجتماع في مكتب أبو جودة... وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
15-03-2023 | 12:48
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عُقد في مكتب محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في سراي زحلة اجتماع ضم السادة: رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل، رئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة رئيس بلدية تعلبايا،رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط رئيس بلدية بوارج، رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة، ورؤساء بلديات: الفرزل، شهابية الفاعور، دير الغزال، النبي أيلا، سعدنايل، حزرتا،  علي النهري، الناصرية، المريجات، مكسة، شتوره، حوش  موسى - عنجر، ونائب رئيس بلدية  رياق - حوش حالا، ونائب رئيس بلدية عين كفرزبد، ورئيس دائرة المحافظة رواد سلوم، ورئيس قسم المحافظة وسيم شهوان. 
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وجرى خلال اللقاء التداول بمشكلة معالجة نفايات القضاء في مطمر زحلة، لا سيما في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار والإمكانيات الضئيلة للبلديات. وقد تم طرح إمكانية وضع آلية جديدة تقضي بدفع رسم شهري تجري جبايته من قبل البلديات لضمان استمرارية عملها في ظل هذه الأوضاع الصعبة، ولتفادي أزمة بيئية وصحية تؤثر على المنطقة ككل.
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