عبدالله: لن نبدّل هويتنا اليسارية

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غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "في ذكرى استشهاد المعلم كمال جنبلاط، لن نيأس، لن نستسلم، لن نبدل هويتنا اليسارية، لن نساوم على عروبتنا، لن ننسى فلسطين، لن نتخلى عن الانسان والذي من أجله نناضل كما علمنا كمال جنبلاط، لن نفرط بالعدالة الاجتماعية والمساواة وحرية الفرد والمعتقد دون قيود، لن ننسى وصيته بجمال التسوية".