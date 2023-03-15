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لبنان

ما اعترفا به خطير... الجيش يوقف شقيقين ينتميان لـ"داعش"

Lebanon 24
15-03-2023 | 13:33
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:‏

في سياق الرصد والملاحقة والعمل الأمني الاستباقي من قبل مديرية المخابرات بهدف متابعة ‏الأشخاص الموجودين في الداخل اللبناني والمشتبه في ارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية وتَواصُلهم مع ‏قياداتها في أماكن النزاع سعياً للالتحاق بها، أوقفت المديرية الشقيقَين (ع.خ.) و(م.خ.) اللذين يحملان الجنسيتين السورية والفلسطينية واللذَين اعترفا خلال التحقيق معهما ‏بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي ومبايعته، والتواصل مع قياديين تابعين له داخل سوريا، ‏ومتابعة دورات ضمن التنظيم المذكور بهدف الانتقال إلى سوريا والالتحاق في صفوفه.‏
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لا يزال التحقيق معهما مستمراً بإشراف القضاء المختص.‏
 
 
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