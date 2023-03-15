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لبنان

إرتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله مساء اليوم!

Lebanon 24
15-03-2023 | 15:16
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 104000 و104500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

 
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 101700 و102200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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