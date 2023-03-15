أطلق النار عليه في القبة!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "ع.م" أطلق النار باتّجاه "ع.خ" وأصابه في قدمه في منطقة القبة - شارع البشير.

ونُقل المصاب الى المستشفى، فيما فرّ مطلق النار إلى جهّة مجهولة.