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لبنان
أطلق النار عليه في القبة!
Lebanon 24
15-03-2023
|
13:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "ع.م" أطلق النار باتّجاه "ع.خ" وأصابه في قدمه في منطقة القبة - شارع البشير.
ونُقل المصاب الى المستشفى، فيما فرّ مطلق النار إلى جهّة مجهولة.
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