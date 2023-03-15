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لبنان

"يحتضر".. نائب يحذّر من انهيار القطاع التربوي

Lebanon 24
15-03-2023 | 15:23
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حذّر عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني من "انهيار المجتمع اللبناني بانهيار القطاع التربوي الذي يُعتبر البنيان الأساسي للبلاد والذي يواجه كمًّا من الأزمات التي أرهقت الأساتذة وأفقدتهم أدنى حقوقهم".
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واكد البعريني خلال استقباله وفدًا من معلّمي وأساتذة التعليم الثانوي الرّسمي ولجنة متعاقدي المهني، "ضرورة إيجاد حل سريع في الشأن التربوي الذي أقل ما يُقال فيه انه يحتضر".
 

واستمع البعريني إلى هموم الأساتذة ومطالبهم، واعدًا بإيصال صرختهم إلى المعنيين "علّهم يتحرّكون سريعًا لانقاذ ما تبقى من العام الدراسي الذي كان كارثيًا هذه السنة على الأساتذة والطلاب معًا".
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