ميشال معوّض يكشف عن تواصله مع باسيل... وماذا قال عن ترشيح سليمان فرنجيّة؟

قال رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوض أنه ترشح "للرئاسة تحت عناوين واضحة وهذا الترشح جمع إلى حدّ الآن عددا وازنا من قوى المعارضة وترشيحي يمثّل مشروعا وممكن أن أربح أو أخسر أو أنسحب".

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وفي حديث للـ"ال بي سي"، تابع معوض قائلاً: "التغيير الحقيقي على الساحة اللبنانية لن يحصل إلا من خلال هوية رئيس الجمهورية الذي سننتخبه".

وأشار معوض إلى أن "المسار الذي حصل بين السعودية وايران أنظر إليه بحذر وأمل، لان المطلوب اليوم الخروج من لعبة الحرب في المنطقة لكن التخوف الامني في لبنان موجود".

وتابع قائلاً: "السعودية تقول إن رئاسة الجمهورية اللبنانية قضية لبنانية وأقول إن بناء الدولة اللبنانية مسؤولية سيادية".

وأضاف: "أتمنى أن نذهب إلى تسوية لان المواجهة ليست هدفنا وما أعنيه بتسوية هو أكثرية فاعلة في مجلس النواب تطرح رئيسا إصلاحيا للجمهورية ".

وقال معوض: "صحيح أن هناك اتصالا بيني وبين رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب باسيل، لكن هذا التواصل ما زال من دون نتيجة، ولا يكفي أن يعارض باسيل ترشيح فرنجية بل عليه تحمل المسؤولية". ورأى أنّ "المشلكة ليست مع شخص سليمان فرنجية بل مع اي رئيس ممانعة".