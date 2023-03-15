فرق الإسعاف وصلت إلى المكان... جرحى في حادث سير مروّع في صيدا (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع بين "فان" وشاحنة" عند طلعة رجال الاربعين في صيدا، وعُلم عن سقوط عدد من الجرحى.

وقد حضر الصليب الاحمر إلى المكان، ويعمل على نقل المصابين الى مستشفيات المنطقة.