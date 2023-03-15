المرتضى بحث مع المايسترو علي حسن في الشؤون الثقافية العامة

إلتقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع الموزع والموسيقي المايسترو علي حسن.





وتم التداول في شؤون ثقافية عامة، إضافةً الى أمور متعلقة بالكونسرفتوار الوطني.





Advertisement