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لبنان

المرتضى بحث مع المايسترو علي حسن في الشؤون الثقافية العامة

Lebanon 24
15-03-2023 | 17:15
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إلتقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع الموزع والموسيقي المايسترو علي حسن.


وتم التداول في شؤون ثقافية عامة، إضافةً الى أمور متعلقة بالكونسرفتوار الوطني.

 
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محمد وسام المرتضى

علي حسن

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