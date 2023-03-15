Advertisement

لبنان

هزّة جديدة شعر بها بعض سكان المتن مساء اليوم.. كم بلغت قوّتها؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 17:45
A-
A+
Doc-P-1047723-638145211121569390.jpg
Doc-P-1047723-638145211121569390.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، عبر تطبيق Lebquake، ان "في الساعة 22:17، حصلت هزة أرضية خفيفة في بلدة القعقور في المتن، قوتها 3,1  درجات على مقياس "ريختر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"بحنس": هزة أرضية بقوة 4.8 درجات شعر بها سكان لبنان
lebanon 24
16/03/2023 11:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء ابراهيم: الحرية هي ضمانة لبنان التعدّدي والمتنوّع ولا معنى له من دون حريّة وبها انتصرنا على الإرهاب والفتن والعدو الإسرائيلي وبالحرية يجب أن نحصّن وحدتنا
lebanon 24
16/03/2023 11:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هزة أرضية جديدة شعر بها سكان لبنان.. كم بلغت قوتها؟
lebanon 24
16/03/2023 11:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يتعرض لهزات متتالية... متابعة دقيقة وعلمية يقوم بها "مركز بحنس للزلازل" (صور)
lebanon 24
16/03/2023 11:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24

بحنس

هزة أرضية

لبنان

القعقور

المتن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:14 | 2023-03-16
05:00 | 2023-03-16
04:57 | 2023-03-16
04:44 | 2023-03-16
04:37 | 2023-03-16
04:20 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website