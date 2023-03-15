هزّة جديدة شعر بها بعض سكان المتن مساء اليوم.. كم بلغت قوّتها؟

أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، عبر تطبيق Lebquake، ان "في الساعة 22:17، حصلت هزة أرضية خفيفة في بلدة القعقور في المتن، قوتها 3,1 درجات على مقياس "ريختر".

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