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لبنان
بلاغ
Lebanon 24
15-03-2023
|
18:00
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أبلغت عاصمة كبرى شرقية مرشحاً ثابتاً أنه مرشحها، وستعمل على توفير ما يلزم من دعم لهذه الغاية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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