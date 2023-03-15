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لبنان

هل انطلق البحث في الخيار الثالث؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 23:41
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كتب فادي عيد في" الديار": تحدثت المعلومات، أن مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للشؤون اللبنانية باتريك دوريل بدأ جولة أوروبية، وقد يزور لبنان في وقت قريب. من هنا، أتى حديث رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط قبيل سفره إلى دولة الكويت، أنه يتوقع أن يؤدي التقارب بين إيران والسعودية إلى انفراجات في لبنان، ولكنه يُشدِّد منذ فترة على ضرورة ترك الخيار بالنسبة للرئاسة الأولى للمسيحيين، أي أن لا يدخل أحد إلى ملعبهم، كي لا يقال أن هذا الرئيس تابع لهذا المحور أو ذاك، أو هذه الجهة السياسية وتلك، فعندئذ بإمكانه أن يؤمن النهوض الاقتصادي من خلال تواصله مع دول الخليج، كما مع المجتمع الدولي بشكل عام، لأن توفير هذه المستلزمات، أي دعم الدول المانحة هو الأساس، وإلا فلن يتم انتخاب رئيس خارج عن الإرادة المسيحية والتوافق الوطني.
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وعلى خط موازٍ، تحدّثت المعلومات عن لقاءات عدة ثنائية وثلاثية ستحصل في الأسبوع المقبل، من أجل تحديد الخيارات والمواقف بعد اتفاق بكين، وما تلاه من مواقف لبنانية ومتغيّرات في اللعبة السياسية المحلية، بمعنى أن الخيارات قد تغيّرت، وإن كان المرشحون الرئاسيون هم أنفسهم، وسط تساؤلات ما إذا كان هذا الإتفاق سيغيّر من حظوظ المرشحين الأساسيين، أي رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، بمعنى أن الأمور حتى الآن ضبابية في هذا الإتجاه بين من يعتقد بأن أسهم فرنجية ارتفعت، فيما البعض الآخر يتحدث عن الخيار الثالث، وهذا ما استجدّ من خلال ما شهدته بكركي في الأيام الماضية، من حراك انطلق من زيارة السفير السعودي وليد بخاري، ومن ثم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبيل توجهه إلى الفاتيكان، إضافة إلى ما يقوم به البطريرك الماروني بشارة الراعي من اتصالات ولقاءات على أكثر من صعيد.
 
وبنتيجة هذه الحركة، يُنقل أن البعض بدأ يتحدث عن الخيار الثالث، دون أن يرفض سيد بكركي خياري فرنجية وقائد الجيش، على أن يكون الحسم الجدي لكل هذه الطروحات من خلال الإتصالات الدولية ـ الإقليمية في ظل المواصفات المطروحة، وبمعنى آخر ليس ثمة ما يوحي بأن أي خيار رئاسي يمكن البناء عليه قبل أن يتبلور الاتفاق الصيني.
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