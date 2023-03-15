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لبنان
صراع حادّ على "اتحاد العائلات البيروتية" ومعركة "المستقبل" ضدّ السنيورة
Lebanon 24
15-03-2023
|
23:50
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كتبت لينا فخر الدين في" الاخبار": النزاع داخل «اتحاد جمعيّات العائلات البيروتيّة» على أشدّه؛ اجتماعات ليليّة مطوّلة واتصالات مُكثّفة ومحاولات مُضنية لـ«توحيد الصف». فعلياً، لا تبدو هذه انتخابات لاتحاد جمعيات، بقدر ما هي صراع على النفوذ في العاصمة، وتحويل مؤسسة تضمّ أكثر من 80 عائلة بيروتيّة غطاء للقوى السياسيّة المتنازعة، ما يُفسّر سبب وضع الجميع «يده في الطبخة». «تريو الرؤساء» المؤلّف من رئيس الاتحاد الحالي محمّد عفيف يمّوت، والرئيسين السابقين، محمّد خالد سنو ومحمّد أمين عيتاني، يُفاوض على حصّته، وكذلك يفعل «تيار المستقبل» الذي يصرّ على أن يكون الرئيس المُنتخب من «رحمه»، فيما يُفضّل النائب فؤاد مخزومي أن يكون الصندوق المالي لـ«الاتحاد» من حصّته.
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تحوّلت انتخابات «الاتحاد» المقررة غداً إلى انتخابات مصيريّة، وضعت فيها الأحزاب «ثقلها»، وأبرزها «تيّار المستقبل» الذي يخوض معركة إثبات وجود بعد اعتكاف رئيسه لإلحاق الهزيمة بـ«تريو الرؤساء» رداً على مشاركتهم في الانتخابات النيابية إلى جانب الرئيس فؤاد السنيورة. ولم يتزحزح «المستقبل» عن شرطه بأن يكون محي الدين كشلي (المقرّب من بهيّة الحريري ونجلها أحمد) رئيساً الاتحاد.
هي «معركة كسر عظم» ستُخاض بين العائلات بعدما نفدت صلاحية كل مساعي التوافق التي طرحها كل من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان والوزير السابق محمّد شقير ورئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعيّة أحمد هاشميّة وجمعيّة «بادر».
وكتب علي ضاحي في" الديار": تكشف الاوساط ان الصراع بات اليوم محسوماً بين "تيار المستقبل"متحالفاً مع خصمه النائب فؤاد مخزومي لإقصاء "رجال" الرئيس فؤاد السنيورة (رغم نفي اوساطه ان ليس له مرشحون) من السباق الانتخابي، وكرد فعل من "المستقبل" على الانتخابات النيابية الماضية، عندما تحالف السنيورة مع العديد من الوجوه المرشحة اليوم الى انتخابات العائلات البيروتية.
وتؤكد الاوساط ان عنوان "معركة" "المستقبل" ضد السنيورة هي "رد الاعتبار" للحريري و"المستقبل"، بعدما خاض السنيورة وهو من "اهل البيت"، انتخابات خلافاً لرغبة الحريري وقراره بالاعتكاف، ولانه من "اهل البيت" فإنه بذلك يغرف من "صحن المستقبل"، وهذا ما لم يستسغه الحريري ولا جمهوره، ولا الكوادر الحزبيون الملتزمون بقرار الاعتكاف.
اما عن التحالف مع مخزومي، وهو خصم انتخابي لـ "المستقبل" في بيروت، فإن الاوساط تشير الى ان "المستقبل" يدرك ان مخزومي خصم انتخابي، ولكن هنا التحالف محدود وانتخابي على "القطعة" في استحقاق بيروتي صرف، وليس على المستوى الوطني والنيابي. ووفق الاوساط فإن الصراع يتركز اليوم على رئيس الاتحاد ونائبه بعد انسحاب العديد من المستقلين.
وتتوقع الاوساط ووفق آخر المعطيات الانتخابية، ان تكون النتائج متقاربة، اي ان يتقاسم المحسوبون على "المستقبل" والمحسوبون على السنيورة المقاعد.
وتشير الاوساط الى ان هذه الانتخابات هي داخل "بيت المستقبل"، وليس لها امتدادات الى الانتخابات البلدية في العاصمة، والتي يفترض ان تجري في بداية ايار المقبل حسب الاجواء حتى الساعة، فالانتخابات البلدية لها حساباتها المختلفة والدقيقة تماماً، خصوصاً للتيار الازرق.
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